Власти Тамбовской области ввели запрет на использование БПЛА в День Победы

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на массовых мероприятиях в День Победы ввели в Тамбовской области. Об этом сообщили власти региона.
Мера также будет действовать в отношении территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий. Власти Тамбовской области объяснили, что соответствующие шаги направлены на обеспечение безопасности населения и общественного порядка.
«Во время праздничных мероприятий безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона с техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам», — говорится в сообщении правительства региона.
В Кузбассе, в свою очередь, с 6 по 9 мая введен полный запрет на использование беспилотников, ранее заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.