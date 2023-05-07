Посылки до десяти килограммов для участников СВО начнут доставлять бесплатно

Посылки для участников спецоперации весом до десяти килограмм теперь будут доставляться бесплатно, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В аппарате политика отметили, что соответствующее поручение было дано Минцифры и «Почтой России». Число посылок для отправителей будет неограниченным.
Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой, необходимо передать посылку в открытом виде в любое почтовое отделение. Далее отправления будут переданы представителям Минобороны РФ, которые доставят их в зону СВО, сообщили в Telegram-канале оператора.
Ранее «Почта России» предложила взимать 0,5% оборота крупных маркетплейсов для снижения убыточности своих отделений в регионах.