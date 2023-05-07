Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посылки до десяти килограммов для участников СВО начнут доставлять бесплатно

Общество
Посылки до десяти килограммов для участников СВО начнут доставлять бесплатно

Посылки для участников спецоперации весом до десяти килограмм теперь будут доставляться бесплатно, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В аппарате политика отметили, что соответствующее поручение было дано Минцифры и «Почтой России». Число посылок для отправителей будет неограниченным.

Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой, необходимо передать посылку в открытом виде в любое почтовое отделение. Далее отправления будут переданы представителям Минобороны РФ, которые доставят их в зону СВО, сообщили в Telegram-канале оператора.

Ранее «Почта России» предложила взимать 0,5% оборота крупных маркетплейсов для снижения убыточности своих отделений в регионах.
посылки в зону СВО минцифры рф Почта России
Военкоры ФАН