Российские силы уничтожили пехоту и склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки

Военнослужащие ВС России нанесли удар по складу боеприпасов и группе пехоты ВСУ в районе Белогоровки, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
В операции участвовал танковый экипаж российских сил. Взаимодействуя с подразделениями специального назначения, ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов и группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта.
Кроме того, Астафьев рассказал, что в Авдеевке российский артиллерийский расчет ликвидировал 120-мм миномет и до десяти украинских боевиков.
Средства противовоздушной обороны ВС России ранее уничтожили два самолета Су-25, принадлежащих ВСУ.