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Российские силы уничтожили пехоту и склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки

Армия
Российские силы уничтожили пехоту и склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки

Военнослужащие ВС России нанесли удар по складу боеприпасов и группе пехоты ВСУ в районе Белогоровки, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

В операции участвовал танковый экипаж российских сил. Взаимодействуя с подразделениями специального назначения, ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов и группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта.

Кроме того, Астафьев рассказал, что в Авдеевке российский артиллерийский расчет ликвидировал 120-мм миномет и до десяти украинских боевиков.

Средства противовоздушной обороны ВС России ранее уничтожили два самолета Су-25, принадлежащих ВСУ.
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