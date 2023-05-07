Часовой в Новороссийске ликвидировал проникшего в военную часть мужчину

Двое неизвестных мужчин проникли на территорию воинской части в Новороссийске, один из них был задержан. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Сообщается, что второй мужчина был ликвидирован. Злоумышленники не отреагировали на предупредительные выстрелы. Военнослужащий был вынужден открыть огонь на поражение.
Погибшему было 25 лет, его напарника доставили в отделение полиции. На данный момент мотивы проникших на территорию воинской части, неизвестны.
Ранее недалеко от Новороссийска обнаружили нефтяное пятно площадью 40 000 кв.м. Специалисты возлагают вину на ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».