«Счастье будет через боль и страдания»: почему некоторые женщины жаждут драмы в отношениях

К примеру, женщина вышла замуж за положительного мужчину и все бы хорошо, но ей становится скучно, а на работе вдруг появляется коллега, который «прошелся» по всем женщинам в компании. Это совершенно не то, чего она хотела бы в жизни, но безусловно влюбляется, потому что там можно пострадать, пожалеть себя, развернуть целую Санта Барбару из серии «скандалы, интриги, расследования». В ее понимании это означает, что теперь она испытывает эмоции, а значит «живет».