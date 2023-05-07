«Счастье будет через боль и страдания»: почему некоторые женщины жаждут драмы в отношениях

Некоторые представительницы прекрасного пола, вступая в отношения с мужчинами, хотят «драмы» в отношениях. При этом, как правило, подобные союзы долго не держатся.
Есть женщины, которые не могут жить без драм, потому что воспитаны на определенных сказках, мультиках и фильмах. Об этом рассказала психолог Александра Миллер в беседе с корреспондентом ФАН.
«Золушку обязательно должны гнобить, а потом она вознаграждается за страдания. А вспомните Настеньку из сказки "Морозко", когда ее спрашивают: "холодно ли тебе девица?". Она уже загибается, но отвечает, что все замечательно, будто именно так она и представляла себе конец жизни под снежной елкой. Из СМИ советского времени брали установку: "счастье будет через боль и страдания". Но это больше про жертв, которым сложно удается перестроить свою жизнь на позитивный лад», – отметила Александра Миллер.
Аналогичную мысль можно проследить не только в кинокартинах, но и в стихотворениях и книгах.
«Все творческие люди: режиссеры, писатели, поэты, художники для особых шедевров, вошедших в историю культуры специально вгоняли себя в стресс и жизненный кризис, чтобы вывернуть всю душу на изнанку и… позволить зрителю прочувствовать эмоции. Именно за эмоциями мы готовы идти на край света, платить за них любые деньги. Но не все понимают, что эмоции могут быть положительными, а счастье можно получать без боли. Культурная среда воспитывает общество на убеждение, что "любовь – это боль"», – пояснила психолог.
К примеру, женщина вышла замуж за положительного мужчину и все бы хорошо, но ей становится скучно, а на работе вдруг появляется коллега, который «прошелся» по всем женщинам в компании. Это совершенно не то, чего она хотела бы в жизни, но безусловно влюбляется, потому что там можно пострадать, пожалеть себя, развернуть целую Санта Барбару из серии «скандалы, интриги, расследования». В ее понимании это означает, что теперь она испытывает эмоции, а значит «живет».
«Есть еще один секрет этих метаморфоз, который кроется в том, что в человеке заложена программа к разрушению. Это единственное живое существо на земле, склонное к садизму или мазохизму, а подобные отношения есть полное их олицетворение. Агрессия заложена в человеке на уровне генома, если он не выплескивает энергию и накопившуюся агрессию в виде эмоций – начинает болеть, увядать, чахнуть, один словом – разрушать себя. Аутоагрессия – агрессия направленная на причинение себе физического или психологического вреда», – сообщила Александра Миллер.
Именно поэтому, женщины любят поскандалить и потом помириться ярким эмоциональным сексом. Адреналин всех переживаний разгоняет кровь, сердце бьется чаще, а значит живет! Мужчины тоже рационально хотят спокойствия, но подсознательно довлеют к эмоциональным качелям. Как говорил драматург Джордж Бернард Шоу: «Строптивых женщин легче переносить, чем спокойных. Их, правда, иногда убивают, зато никогда не бросают».
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