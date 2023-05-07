На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

Ранее сообщалось, что подъем уровня воды в Каховском водохранилище может спровоцировать затопление десятков населенных пунктов и проблемы на Запорожской АЭС. Кроме того, дамба в Каменке Днепропетровской оказалась под угрозой прорыва.