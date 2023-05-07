На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

Контролируемый сброс воды начат на Каховской ГЭС для понижения уровня водохранилища, который достиг критической отметки. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
Сообщается, что специалисты смогли частично решить проблему ремонтного затвора и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала. Часть воды была направленна в Каховский магистральный канал.
«Уровень воды в Каховском водохранилище падает - информация об этом поступила поздно ночью», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подъем уровня воды в Каховском водохранилище может спровоцировать затопление десятков населенных пунктов и проблемы на Запорожской АЭС. Кроме того, дамба в Каменке Днепропетровской оказалась под угрозой прорыва.