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На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

Общество
На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

Контролируемый сброс воды начат на Каховской ГЭС для понижения уровня водохранилища, который достиг критической отметки. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

Сообщается, что специалисты смогли частично решить проблему ремонтного затвора и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала. Часть воды была направленна в Каховский магистральный канал.

«Уровень воды в Каховском водохранилище падает - информация об этом поступила поздно ночью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подъем уровня воды в Каховском водохранилище может спровоцировать затопление десятков населенных пунктов и проблемы на Запорожской АЭС. Кроме того, дамба в Каменке Днепропетровской оказалась под угрозой прорыва.
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