Российский боец Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288

Россиянин Мовсар Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в бою на турнире UFC 288 единогласным решением судей.
Поединок прошел в ночь на 7 мая в Ньюарке в США на арене «Пруденшиал-центр». Российскому спортсмену присудили победу по решению всей судейской бригады (29-28, 29-28, 30-27).
Последний бой Евлоева проходил в июне 2022 года, где он выиграл американца Дэна Иге. На счету россиянина 17 побед в ММА без единого поражения.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир «Мастерса» в Мадриде. Этот титул у спортсменки стал третьим в текущем сезоне.