Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский боец Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288

Спорт
Российский боец Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288

Россиянин Мовсар Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в бою на турнире UFC 288 единогласным решением судей.

Поединок прошел в ночь на 7 мая в Ньюарке в США на арене «Пруденшиал-центр». Российскому спортсмену присудили победу по решению всей судейской бригады (29-28, 29-28, 30-27).

Последний бой Евлоева проходил в июне 2022 года, где он выиграл американца Дэна Иге. На счету россиянина 17 побед в ММА без единого поражения.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир «Мастерса» в Мадриде. Этот титул у спортсменки стал третьим в текущем сезоне.
Мовсар Евлоев диего лопес ufc мма
Военкоры ФАН