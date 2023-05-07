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Пользователи Twitter предостерегли Зеленского от угроз Владимиру Путину

Политика
Пользователи Twitter предостерегли Зеленского от угроз Владимиру Путину

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что хочет увидеть президента России Владимира Путина в Гааге.

Такие слова глава Украины произнес во время своего выступления в Международном уголовном суде. В Сети отметили, что Зеленский принимает желаемое за действительное. По словам пользователей Twitter, подобные заявления могут быть опасны, так как провоцируют расширение конфликта.

«Такими заявлениями он провоцирует мировую войну. Оно очень опасное», — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно о холодном приеме украинского президента в Нидерландах. Некоторые представители властей назвали визит Зеленского неуместным.
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