Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир «Мастерса» в Мадриде

Соболенко 5 мая отметила свое 25-летие, и на следующий день состоялся финальный матч с первой ракеткой мира полячкой Игой Швентек. Белорусская спортсменка со счетом 6:3, 3:6, 6:3 обыграла соперницу и выиграла серию «Мастерс», призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.