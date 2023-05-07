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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир «Мастерса» в Мадриде

Спорт
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир «Мастерса» в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнирную серию «Мастерс» в Мадриде, тем самым заработав третий титул в текущем сезоне.

Соболенко 5 мая отметила свое 25-летие, и на следующий день состоялся финальный матч с первой ракеткой мира полячкой Игой Швентек. Белорусская спортсменка со счетом 6:3, 3:6, 6:3 обыграла соперницу и выиграла серию «Мастерс», призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.

Арина Соболенко завоевала 13-й титул в своей профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Прежде в текущем году она выиграла Australian Open и турнир в Аделаиде.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли парный турнир ATP в Испании. Для них эта победа стала первой на турнирах «Мастерской» серии в парном разряде.
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