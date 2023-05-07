«Газпром» поставляет 39,3 млн куб. м газа в Европу через Украину

Корпорация «Газпром» поставляет газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,3 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил представитель компании.
Сейчас транзитная ветка через территорию Украины остается единственным маршрутом для поставок газа в страны Центральной и Западной Европы. Сейчас прокачка осуществляется через ГИС «Суджа».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 39,3 млн куб. м на 7 мая», — сказал представитель компании.
Отмечается, что Украина отклонила заявку на поставки газа через ГИС «Сохрановка». Поставки по магистральному газопроводу «Северный поток» полностью остановлены после диверсии.
Ранее правительство Венгрии выразило уверенность в стабильности поставок российского газа в страну. Отмечается, что голубое топливо идет стабильно через «Турецкий поток».