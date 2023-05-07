Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Газпром» поставляет 39,3 млн куб. м газа в Европу через Украину

Экономика
«Газпром» поставляет 39,3 млн куб. м газа в Европу через Украину

Корпорация «Газпром» поставляет газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,3 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил представитель компании.

Сейчас транзитная ветка через территорию Украины остается единственным маршрутом для поставок газа в страны Центральной и Западной Европы. Сейчас прокачка осуществляется через ГИС «Суджа».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 39,3 млн куб. м на 7 мая», — сказал представитель компании.

Отмечается, что Украина отклонила заявку на поставки газа через ГИС «Сохрановка». Поставки по магистральному газопроводу «Северный поток» полностью остановлены после диверсии.

Ранее правительство Венгрии выразило уверенность в стабильности поставок российского газа в страну. Отмечается, что голубое топливо идет стабильно через «Турецкий поток».
газпром транзит газа через украину западная европа центральная европа
Военкоры ФАН