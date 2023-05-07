В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в совращении детей в WhatsApp

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мигранта из Таджикистана, он подозревается в развращении несовершеннолетних через чат в WhatsApp, сообщили в правоохранительных органах.
Следователи считают, что в конце 2022 года мужчина вел переписку взрослого содержания с 11-летними детьми в мессенджере и просил их отправлять ему фото интимного характера.
Известно, что злоумышленник был разнорабочим и жил в строительном вагончике в поселке Новоселье.
В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали случившегося.
Ранее в Пензе правоохранители задержали женщину, которая продавала интимные фотографии своей 11-летней дочери.