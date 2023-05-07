Tagesschau: Берлин не планирует выделять новые средства на беженцев

Главы муниципалитетов настаивают на увеличении финансирования в связи с ростом числа беженцев. Этот вопрос планируется обсудить во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель. Однако дополнительные средства, вероятно, не будут выделены, сообщают авторы статьи.