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Tagesschau: Берлин не планирует выделять новые средства на беженцев

Политика
Tagesschau: Берлин не планирует выделять новые средства на беженцев

Немецкие власти не планируют увеличивать объем средств, выделяемых федеральным землям на беженцев. Об этом пишет портал Tagesschau со ссылкой на проект резолюции правительства.

Главы муниципалитетов настаивают на увеличении финансирования в связи с ростом числа беженцев. Этот вопрос планируется обсудить во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель. Однако дополнительные средства, вероятно, не будут выделены, сообщают авторы статьи.

«Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев», — сообщает издание.

В качестве причины отказа в дополнительном финансировании указывается, что на беженцев и так выделено достаточно средств, отметили журналисты.

Ранее стало известно, что власти Румынии сокращают помощь украинским беженцам. Сообщается, что выходцам из Украины перестали компенсировать расходы на проживание, а также планируется постепенное сокращение других выплат.
Военкоры ФАН