Названы пять продуктов, предотвращающих появление неприятного запаха пота

Появление неприятного запаха пота можно избежать благодаря добавлению пяти продуктов в рацион. Подробности раскрыло турецкое издание En Son Haber.
По словам журналистов, подобные советы актуальны в летний период. В перечень потенциально помогающих в борьбе с запахом пота «чудо-продуктов» включили зеленый чай, цитрусовые и пажитник. Натуральный приятный аромат также придает кардамон, а листовые овощи нейтрализуют соединения, вызывающее дурное амбре, говорится в материале.
Добавление молодых побегов спаржи в рацион может благотворно отразиться на здоровье. Однако этот продукт полезен не для всех, ранее предупредила диетолог Елена Игнатикова.
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