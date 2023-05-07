Суданская армия отразила атаку Сил быстрого реагирования

Хартум, 7 мая. Суданская армия заявила об успешном отражении нападения Сил быстрого реагирования (СБР) на войско противовоздушной обороны, пишут арабские СМИ.
В ходе противостояния ВС республики уничтожили три машины СБР, которые бежали, оставив несколько убитых. Кроме того, в районе Бахри был ликвидирован иностранный снайпер, личность которого не удалось идентифицировать из-за отсутствия документов.
«Элементы повстанческого движения продолжают взламывать коммерческие банки и посягать как на государственную, так и частную собственность. Они уже успели разграбить отделение Исламского банка "Тадамон" на улице Сайеда Абдула Рахмана, банк "Аль-Мал" в Хартуме, штаб-квартиру Главного управления дорожного движения в Субе и несколько ферм в Нифиди», — сказано в заявлении суданской армии.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мухаммед Хамдан Дагло (Хамедти) получил телефонный звонок от министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.