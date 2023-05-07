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Пожар в районе двух складов в поселке Первомайский локализован

Происшествия
Пожар в районе двух складов в поселке Первомайский локализован

Пожар в районе двух складов в поселке Первомайский Свердловской области локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сейчас пожарные проливают отдельные очаги горения сухой растительности. Огонь горит на площади 20 гектаров.

Распространение огня удалось остановить благодаря слаженным действиям огнеборцев. Ранее из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 «квадратов».

Группировка пожарных, ведущих борьбу с огнем на Среднем Урале, была увеличена до 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что пожар в уральском поселке Первомайский, где загорелись склады с порохом, угрожает селам Липовское и Колташ.
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