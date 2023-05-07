Пожар в районе двух складов в поселке Первомайский локализован

Пожар в районе двух складов в поселке Первомайский Свердловской области локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сейчас пожарные проливают отдельные очаги горения сухой растительности. Огонь горит на площади 20 гектаров.
Распространение огня удалось остановить благодаря слаженным действиям огнеборцев. Ранее из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 «квадратов».
Группировка пожарных, ведущих борьбу с огнем на Среднем Урале, была увеличена до 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что пожар в уральском поселке Первомайский, где загорелись склады с порохом, угрожает селам Липовское и Колташ.