ФСБ задержала россиянина, пытавшегося переправить в Польшу ордена времен ВОВ

ФСБ России задержала российского гражданина, который попытался отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает Центр общественных связей службы.
Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина Щербинина, который наладил канал незаконной переправки за рубеж культурных и исторических ценностей. В том числе речь идет о перемещении за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Щербинина задержали сотрудники ФСБ с поличным. Мужчина в этот момент пытался отправить в Польшу шесть государственных наград. Всего в результате его противоправной деятельности было изъято 25 орденов и медалей.
Россиянину назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. Изъятые ордена передаются родственникам ветеранов.
Ранее сотрудники амурского ФСБ задержали двух мужчин за вырубку лиственницы.