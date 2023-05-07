ФСБ задержала россиянина, пытавшегося переправить в Польшу ордена времен ВОВ

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина Щербинина, который наладил канал незаконной переправки за рубеж культурных и исторических ценностей. В том числе речь идет о перемещении за рубеж боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.