Депутат Никита Чаплин объяснил, как арендаторам дачи не нарваться на мошенников

В Союзе дачников рассказали несколько «лайфаков» о том, на что обратить внимание арендаторам дачи.
Скоро лето и многие городские жители ищут себе тихую загородную гавань, чтобы провести там теплые дни с семьей. Что надо проверить, чтобы не попасть в руки к мошенникам?
Как рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, прежде всего нужно оценить инфраструктуру и транспорт того места, где вы рассматриваете дачу. Бывает, что дорога до ближайшего магазина или аптеки занимает час и это крайне неудобно, если в семье есть дети. Следует расспросить потенциальных арендодателей о коммуникациях: водоснабжении, электричестве, канализации, газе, отоплении дачи. Лето может выдаться холодным и если будут проблемы с отоплением, то дачу придется покинуть. Далее нужно проверить исправность всей техники в доме и на участке: плита, сантехника, газонокосилки. Это важно, чтобы ваш отдых был комфортным и по итогу хозяева не предъявили претензий за то, что якобы это вы сломали их приборы.
Как только определились с дачей, учли все нюансы и готовы подписывать документы, стоит проверить следующее: особенность объекта (полный адрес, номер свидетельства регистрации в Росреестре), подлинность документов (мошенники могут добыть копию паспорта владельца и заменить фото, поэтому попросите предоставить СНИЛС, водительское удостоверение), указать в договоре оплату ЖКУ (кто и что оплачивает, чтобы не оказалось, что на вас полное содержание дачи), а также обязательно сделайте фото всех комнат и участка (это поможет безболезненно расставаться, когда закончится аренда).
«Бывают случаи, когда владельцы долго не могут продать дачу и уже готовы сдать ее хотя бы на лето, поэтому не стесняйтесь звонить с предложением об аренде тем, кто продает свою загородную недвижимость. Лучше брать дом с газовым отоплением, вам это обойдется в разы дешевле», — сказал Никита Чаплин.
По его словам, лучше никогда не вносить предоплату и договориться о месячной, а не единоразовой оплате, чтобы вы знали, что хозяин не исчезнет. Следует также пообщаться с соседями: важно понять адекватность владельцев и подводные камни этой местности. Кроме того, следует почитать отзывы в интернете и элементарно ввести в поиск номер владельца — иногда в комментариях к объявлениям можно найти много интересного.
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