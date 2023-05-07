Депутат Никита Чаплин объяснил, как арендаторам дачи не нарваться на мошенников

Как рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, прежде всего нужно оценить инфраструктуру и транспорт того места, где вы рассматриваете дачу. Бывает, что дорога до ближайшего магазина или аптеки занимает час и это крайне неудобно, если в семье есть дети. Следует расспросить потенциальных арендодателей о коммуникациях: водоснабжении, электричестве, канализации, газе, отоплении дачи. Лето может выдаться холодным и если будут проблемы с отоплением, то дачу придется покинуть. Далее нужно проверить исправность всей техники в доме и на участке: плита, сантехника, газонокосилки. Это важно, чтобы ваш отдых был комфортным и по итогу хозяева не предъявили претензий за то, что якобы это вы сломали их приборы.