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В Ленинградской области нашли человеческий череп без нижней челюсти

Происшествия
В Ленинградской области нашли человеческий череп без нижней челюсти

В поселке Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области прохожий обнаружил останки человека, рассказали в экстренных службах.

Человеческий череп с отсутствующей нижней челюстью нашел безработный местный житель у Кавголовского лесопарка напротив дома 10 по Школьному переулку.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела останки и отправила их на экспертизу в морг. Судебно-медицинским экспертам предстоит установить возможные причины гибели. Данные об обнаружении черепа передали в следственный отдел по Всеволожскому району.

Ранее 36-летний мужчина нашел в колодце своего дачного домика человеческий скелет.
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