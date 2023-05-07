В Ленинградской области нашли человеческий череп без нижней челюсти

В поселке Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области прохожий обнаружил останки человека, рассказали в экстренных службах.
Человеческий череп с отсутствующей нижней челюстью нашел безработный местный житель у Кавголовского лесопарка напротив дома 10 по Школьному переулку.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела останки и отправила их на экспертизу в морг. Судебно-медицинским экспертам предстоит установить возможные причины гибели. Данные об обнаружении черепа передали в следственный отдел по Всеволожскому району.
Ранее 36-летний мужчина нашел в колодце своего дачного домика человеческий скелет.