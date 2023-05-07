В компании Eni считают, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа в 2025 году

Как отметил эксперт, к текущему моменту удалось заместить лишь 30 из 40 миллиардов кубометров ресурсов. Данный факт он объяснил тем, что в течение последних восьми лет власти не развивали внутреннее производство «голубого топлива» и не инвестировали в указанную сферу.