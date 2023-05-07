В компании Eni считают, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа в 2025 году

Италии понадобится не менее двух лет, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа. Такое заявление сделал генеральный директор местной энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Как отметил эксперт, к текущему моменту удалось заместить лишь 30 из 40 миллиардов кубометров ресурсов. Данный факт он объяснил тем, что в течение последних восьми лет власти не развивали внутреннее производство «голубого топлива» и не инвестировали в указанную сферу.
«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», — приводит слова топ-менеджера газета La Stampa.
При этом Дескальци добавил, что республика уже нашла новых поставщиков газа. Среди них оказались Алжир, Египет, Мозамбик, Ангола и Ливия.
Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин сообщил, что государство преодолело зависимость от поставок ресурсов из РФ. Как он отметил, к апрелю текущего года Рим смог сократить ввоз российского газа в страну до 10 процентов.