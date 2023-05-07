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Минздрав Оренбургской области сообщил о состоянии пострадавших в результате ЧП с каруселью

Происшествия
Минздрав Оренбургской области сообщил о состоянии пострадавших в результате ЧП с каруселью

Состояние пострадавших после происшествия с каруселью в Оренбурге стабильное. Об этом сообщили в минздраве Оренбургской области.

На данный момент ухудшений не наблюдается. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Состояние двух пациентов расценивается как удовлетворительное. Одна из пострадавших девочек сегодня будет выписана. Семь человек остаются в состоянии средней тяжести

Одна десятилетняя девочка пребывает в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии находится женщина, ее лечат в клинике Пирогова в Оренбурге.

Ранее ФАН со ссылкой на источник сообщал, что пострадавшие при крушении цепочной карусели в парке «Оренпарке» поступили в больницу в среднем и тяжелом состоянии. В их числе оказались восемь детей.
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