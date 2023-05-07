Минздрав Оренбургской области сообщил о состоянии пострадавших в результате ЧП с каруселью

Состояние пострадавших после происшествия с каруселью в Оренбурге стабильное. Об этом сообщили в минздраве Оренбургской области.
На данный момент ухудшений не наблюдается. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Состояние двух пациентов расценивается как удовлетворительное. Одна из пострадавших девочек сегодня будет выписана. Семь человек остаются в состоянии средней тяжести
Одна десятилетняя девочка пребывает в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии находится женщина, ее лечат в клинике Пирогова в Оренбурге.
Ранее ФАН со ссылкой на источник сообщал, что пострадавшие при крушении цепочной карусели в парке «Оренпарке» поступили в больницу в среднем и тяжелом состоянии. В их числе оказались восемь детей.