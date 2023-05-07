Косметолог Гришина назвала основные методы борьбы с растяжками на коже

Чаще всего растяжки бывают в определенных местах, а не по всему телу. Как правило, это живот, отметила собеседница ФАН. При вынашивании ребенка увеличивается матка, растет плод, кожа растягивается и при недостаточном количестве эластина возникают стрии. Растяжки могут возникнуть на груди, которая также во время беременности увеличивается на несколько размеров, а с прекращением лактации возвращается в прежнее состояние. Бедра, ягодицы также являются наиболее уязвимыми местами. Если человек не накачивает мышцы в области спины, то у него появляются стрии, которые могут указывать на травму. Самое нетипичное место возникновения стрий – это лицо, встречается редко.