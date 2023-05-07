Косметолог Гришина назвала основные методы борьбы с растяжками на коже

Растяжки (научное название «стрии») — это косметический дефект на коже, который проявляется в виде полосок. Эстетически растяжки на теле выглядят некрасиво, а избавиться от них крайне сложно, но возможно. Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина в беседе с корреспондентом ФАН рассказала об основных причинах возникновения растяжек и перечислила способы борьбы с малоприятным дефектом кожи.
Генетическая особенность является одной из причин появления растяжек. В данном случае эластина, который должен быть в коже в достаточном количестве, не хватает. Поэтому часто у людей при наборе веса, беременности или резком гормональном взрослении начинают появляться стрии – кожа не справляется с нагрузкой.
«Иногда бывает, что кожа содержит достаточно эластина, но патологический набор веса, который происходит с человеком из-за различных проблем, способствует повреждению кожи, появляются микроразрывы ткани и, как следствие – растяжки», – объяснила врач.
Чаще всего растяжки бывают в определенных местах, а не по всему телу. Как правило, это живот, отметила собеседница ФАН. При вынашивании ребенка увеличивается матка, растет плод, кожа растягивается и при недостаточном количестве эластина возникают стрии. Растяжки могут возникнуть на груди, которая также во время беременности увеличивается на несколько размеров, а с прекращением лактации возвращается в прежнее состояние. Бедра, ягодицы также являются наиболее уязвимыми местами. Если человек не накачивает мышцы в области спины, то у него появляются стрии, которые могут указывать на травму. Самое нетипичное место возникновения стрий – это лицо, встречается редко.
«Каким образом можно бороться с растяжками? Прежде всего, хочется сказать о профилактике их возникновения. Потому что это такой косметический дефект, с которым полностью бороться очень сложно и вернуть кожу в первозданное состояние после появления стрий невозможно. Можно только улучшить это состояние и сгладив рельеф стрий. Самый лучший способ борьбы со стриями – это профилактика», – отметила Натэла Гришина.
Эту проблему проще предотвратить, заранее позаботившись о коже и не допускать микроразрывов. К примеру, если женщина планирует беременность, то следует начинать готовить кожу перед планированием беременности или во время вынашивания ребенка. Можно использовать специальные крема, то есть обеспечить оптимальный гидробаланс, увлажнять и питать кожу. При этом важно употреблять достаточное количество воды для того, чтобы не было обезвоживания кожи, делать массажи, улучшающие микроциркуляцию и правильно питаться. Это не полностью исключает возможность появления растяжек, но уменьшит их количество и выраженность.
«Можно выделить несколько методов коррекции стрий. Они подбираются индивидуально, в зависимости от того выраженности стрий и срок их появления на коже. Коррекция в первые шесть месяцев после возникновения стрий является наиболее благоприятной. именно на этом этапе будет более выраженный результат. Всевозможные обертывания, вакуумные и LPG-массажи – все это является способами улучшения состояния кожи и возможностью коррекции стрий на первых месяцах их созревания», – рассказала косметолог.
Из эффективных методов коррекции растяжек являются такие методики как микродермообразия, лазерная шлифовка, а также инъекционные методики на основе гиалуроновой кислоты, коллагена, всевозможные мезотерапевтические коктейли.
«Если говорить о микродермообразии – это такой метод аппаратного воздействия, шлифовки эпидермиса, с помощью специального оксида алюминия, песка. При этом методе происходит шлифовка или отшелушивание верхнего слоя и, как следствие, сглаживание рельефа. Эта методика позволяет скорректировать растяжки и на месте шлифовки появляются новые, здоровые эпителии. Однако полностью они никуда деться не могут, шлифовка лишь сравнивает их со здоровыми участками, которые после процедуры будут более тонкие и гладкие», – пояснила врач.
Другой не менее действенный метод – это лазерная шлифовка CO2 или фракционная лазерная шлифовка. Ее принцип заключается в воздействии специального лазерного луча, который направляется на поврежденный участок. Лазер проникает под эпидермис и в дермальном слое, под действием лазера происходит разрушение грубого коллагена и стимуляция, выработка и синтез собственного коллагена, происходит уплотнение участков кожи, на котором находятся растяжки. Кожа становится более подтянутой, эластичной, а эпителиальная ткань восстанавливается.
Сглаживающий эффект не будет заметен за одну процедуру. Курсы составляются индивидуально дерматологом-косметологом. Он может составлять от 10 до 15 процедур, в зависимости от выраженности рисунка стрий.
«Инъекционные методики на основе коллагена или гиалуроновой кислоты – это стимулирующая процедура, которая заставляет клетки-фибробласты синтезировать коллаген в зоне введения препарата, поэтому усиливается эластичность и плотность кожи. Также можно делать поверхностные или кислотные пилинги для коррекции стрий. Они являются методикой шлифовки, депигментации, то есть высветления стрий. Как правило, делаются курсом от 5 до 10 процедур», – рассказала Натэла Гришина.
Беременность является противопоказанием для проведения аппаратных и инъекционных методик. Все перечисленные способы можно использовать только после рождения ребенка. На этапе беременности методами профилактики и коррекции являются только массажи, контрастный душ и качественные косметические средства.
«Надо сказать, что стрии являются проблемой не только женщин. Мужчины также могут страдать этим по причине резкого набора веса, гормонального сбоя, либо приема стероидных гормональных препаратов, когда идет набор мышечной массы под действием гормонов. Эластичности кожи недостаточно для того, чтобы с этим справиться», – добавила врач.
Растяжки появляются раз и полностью навсегда не уходят. Правильную тактику для коррекции стрий может выбрать врач-косметолог. На сегодняшний день косметические средства и методики коррекции дают хороший нивелирующий результат, придают коже более красивый вид и менее выраженный рельеф рубцовой ткани.
«Самое главное: все шлифующие ,инъекционные процедуры и пилинги можно делать за 3 месяца до повышенной солнечной инсоляции ,чтобы не получить на месте коррекции паталогическую пигментацию», – заключила Натэла Гришина.
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