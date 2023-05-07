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Героиня американского ситкома «Гриффины» заговорила по-русски и пошутила про Новосибирск

Шоу-бизнес
Героиня американского ситкома «Гриффины» заговорила по-русски и пошутила про Новосибирск

Героиня американского ситкома «Гриффины» Мэг Гриффин произнесла фразу на русском языке и упомянула в ней Новосибирск.

«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки», — пошутила героиня.

Сюжет серии заключается в том, что у собаки Брайна украли данные аккаунта в социальной сети. Мэг, которая разбирается в киберпреступлениях, узнает о местонахождении хакера и говорит про Новосибирск. Позднее выясняется, что взлом совершил человек из Челябинска, и герои принимают решение найти его в России.

Мэг Гриффин озвучивает американская актриса кино и телевидения Мила Кунис, которая родилась в городе Черновцы на Украине. Она владеет русским языком и может спокойно на нем говорить.

Ранее сообщалось, что Кунис наряду с актером Эштоном Кутчером привлекли внимание зрителей своими нарядами на премии Breakthrough Prize. Мила для выхода предпочла черную одежду с прозрачной юбкой, а Эштон выбрал классическую строгую одежду.
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