Героиня американского ситкома «Гриффины» заговорила по-русски и пошутила про Новосибирск

Сюжет серии заключается в том, что у собаки Брайна украли данные аккаунта в социальной сети. Мэг, которая разбирается в киберпреступлениях, узнает о местонахождении хакера и говорит про Новосибирск. Позднее выясняется, что взлом совершил человек из Челябинска, и герои принимают решение найти его в России.