Героиня американского ситкома «Гриффины» заговорила по-русски и пошутила про Новосибирск

Героиня американского ситкома «Гриффины» Мэг Гриффин произнесла фразу на русском языке и упомянула в ней Новосибирск.
«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки», — пошутила героиня.
Сюжет серии заключается в том, что у собаки Брайна украли данные аккаунта в социальной сети. Мэг, которая разбирается в киберпреступлениях, узнает о местонахождении хакера и говорит про Новосибирск. Позднее выясняется, что взлом совершил человек из Челябинска, и герои принимают решение найти его в России.
Мэг Гриффин озвучивает американская актриса кино и телевидения Мила Кунис, которая родилась в городе Черновцы на Украине. Она владеет русским языком и может спокойно на нем говорить.
Ранее сообщалось, что Кунис наряду с актером Эштоном Кутчером привлекли внимание зрителей своими нарядами на премии Breakthrough Prize. Мила для выхода предпочла черную одежду с прозрачной юбкой, а Эштон выбрал классическую строгую одежду.