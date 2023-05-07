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В Волгодонске трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажки

Происшествия
В Волгодонске трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажки

В Ростовской области трехлетний мальчик разбился насмерть после падения из окна многоэтажного дома.

Трагедия произошла на улице Ленина в Волгодонске, сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгодонск». Прохожие обнаружили тело ребенка и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия. Как сообщили авторы канала, полицейские опросили семью погибшего.

Ранее сообщалось о гибели 15-летней девушки в Самаре после падения с 17 этажа. Стало известно, что погибшая жила по другому адресу.
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