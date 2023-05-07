В Волгодонске трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажки

В Ростовской области трехлетний мальчик разбился насмерть после падения из окна многоэтажного дома.
Трагедия произошла на улице Ленина в Волгодонске, сообщает Telegram-канал «Блокнот Волгодонск». Прохожие обнаружили тело ребенка и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.
Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия. Как сообщили авторы канала, полицейские опросили семью погибшего.
Ранее сообщалось о гибели 15-летней девушки в Самаре после падения с 17 этажа. Стало известно, что погибшая жила по другому адресу.