Профессор Михаил Аким рассказал о преимуществах России в «зеленом» девелопменте

Еще один важный аспект внедрения новейших технологий — финансирование на всем жизненном цикле строительства. Ни для кого не секрет, что в России очень высок кредитный процент по ипотеке. Проекты по классическим «медленным» технологиям, обращает внимание специалист, несут дополнительные расходы на оплату процентов по ипотеке или кредиту и риски невозврата из-за рыночных флуктуаций. «Озеленение» технологий при ускорении строительства может обеспечить значительное сокращение материалоемкости, перестроить не только экологическую, но и финансовую картину в отрасли, уверен Михаил Аким.