Профессор Михаил Аким рассказал о преимуществах России в «зеленом» девелопменте

Россия наращивает потенциал высокотехнологичных «зеленых» технологий, в частности, развиваются проекты «зеленого» девелопмента, обсуждается принятие соответствующего строительного ГОСТа. Кроме того, Минстрой допустил переселение обитателей аварийного жилья в дома из массивных деревянных панелей и каркасов заводской готовности. О преимуществах развития этого направления для потребителей и отечественной экономики рассказал в беседе с ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.
По словам эксперта, значительным преимуществом технологии строительства из CLT-панелей является снижение углеродных выбросов. CLT-панели и другие материалы лесопереработки позволяют сохранять углерод на протяжении всего срока эксплуатации объекта.
«Производство CLT-панелей — менее энергоемкое в сравнении с производством бетона, стали, алюминия. Конструкции из таких панелей сравнительно легче, чем железобетонные, нужно меньше бетона и арматуры для фундамента, что также сокращает выбросы СО2», — отметил собеседник ФАН.
Переход к использованию древесины, является самым естественным путем перехода к зеленому строительству для России с ее 809 млн гектарами лесных угодий (около 20 % от всех лесов мира), считает профессор Аким. Технологии CLT означают индустриализацию строительства, но переход к готовым модульным конструкциям требует другого уровня качества.
«Каждый человек, когда-либо покупавший пиломатериалы знает, как много некондиционных, некачественных материалов на рынке. Я уверен, что для производства качественных и экологичных пиломатериалов в стране есть сырье и оборудование, вопрос культуры производства, обеспечивающей стабильность качества: влажность, геометрические размеры», — подчеркнул экономист.
Еще один важный аспект внедрения новейших технологий — финансирование на всем жизненном цикле строительства. Ни для кого не секрет, что в России очень высок кредитный процент по ипотеке. Проекты по классическим «медленным» технологиям, обращает внимание специалист, несут дополнительные расходы на оплату процентов по ипотеке или кредиту и риски невозврата из-за рыночных флуктуаций. «Озеленение» технологий при ускорении строительства может обеспечить значительное сокращение материалоемкости, перестроить не только экологическую, но и финансовую картину в отрасли, уверен Михаил Аким.
«В настоящее время именно материалы лесопереработки, позволяющие осуществить несколько циклов использования в технологическом процессе (так называемое каскадное использование древесины) от производства строительных пиломатериалов, бумаги, поддонов на которых строится вся мировая торговля, вторичного использования волокна и до квалифицированного сжигания биотоплива второго поколения, представляет собой наиболее яркий пример циркулярной биоэкономики», — заключил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Ранее сообщалось о высоком интересе зарубежных участников к проведению в России XIV Международного форума «Экология» для обмена и международного взаимодействия в контексте устойчивого развития.