Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee в Бахмуте

Американский бронеавтомобиль Humvee, которым пользовались украинские боевики, был захвачен бойцами ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). О трофее рассказал один из «музыкантов».
ВСУ бросили машину при отступлении в западные кварталы населенного пункта и пытались уничтожить ее с помощью артиллерии. Бронеавтомобиль получил незначительные повреждения, включая пробитый радиатор, однако «оркестру» удалось утащить его прямо «из-под носа» украинских боевиков.
Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «музыканты» отбуксировали Humvee в безопасную зону с помощью трактора. Аккумуляторы у бронеавтомобиля оказались в рабочем состоянии, а его пробег даже не достиг отметки в 4000 км.
«Двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый — идеальнейший мотор. Коробка передач работает в идеале. Прекрасный подарок Америки для России», — цитирует бойца ЧВК «Вагнер» РИА Новости.
В боях за Бахмут (Артемовск) принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». По словам основателя «оркестра» Евгения Пригожина, «музыканты» уже заняли 95 700 квадратных метров территории, несмотря на «снарядный голод».