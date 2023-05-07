Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee в Бахмуте

Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «музыканты» отбуксировали Humvee в безопасную зону с помощью трактора. Аккумуляторы у бронеавтомобиля оказались в рабочем состоянии, а его пробег даже не достиг отметки в 4000 км.