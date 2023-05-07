Спикер Госдумы Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом

Покушение на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя направленно на запугивание всех тех, кто говорит правду. Об этом написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Представитель Госдумы возложил вину за теракт на Украину, которой потворствуют США и Евросоюз. Свои слова Володин подкрепил недавним убийством военного корреспондента Владлена Татарского.
«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — написал Володин
Спикер Госдумы добавил, что ФСБ активно препятствует проведению терактов в России. В качестве примера он привел сорванные попытки покушения на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.
Ранее губернатор нижегородской области подтвердил, что писатель Прилепин был выведен из медикаментозной коммы. Его состояние оценивается как стабильное.