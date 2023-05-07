Минцифры РФ поручили составить перечень наиболее востребованных госуслуг для новых регионов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ наряду с главами новых субъектов до 1 июня текущего года составить стандарты и перечень наиболее востребованных государственных услуг для присоединенных территорий.
Во ходе посещения первого МФЦ в Запорожской области с врио губернатора субъекта Евгением Балицким Чернышенко заявил, что стандарты должны учитывать особенности новых регионов, однако соответствовать общероссийским. Он также добавил, что до конца года откроются еще четыре таких же центров предоставления госуслуг.
Вице-премьер поделился информацией о том, что идет работа над запуском услуги, которая позволит гражданам с пропиской в новых субъектах получить в ускоренном режиме СНИЛС для получения в будущем социальных выплат. Балицкий в свою очередь поблагодарил руководство страны за проведенную работу по развитию Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях планируется масштабное восстановление спортивных объектов. Помимо прочего, регионах построят десять новых комплексов.