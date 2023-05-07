Минцифры РФ поручили составить перечень наиболее востребованных госуслуг для новых регионов

Вице-премьер поделился информацией о том, что идет работа над запуском услуги, которая позволит гражданам с пропиской в новых субъектах получить в ускоренном режиме СНИЛС для получения в будущем социальных выплат. Балицкий в свою очередь поблагодарил руководство страны за проведенную работу по развитию Запорожской области.