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«Почта России» планирует взимать 0,5% оборота маркетплейсов на содержание своих отделений

Экономика
«Почта России» планирует взимать 0,5% оборота маркетплейсов на содержание своих отделений

«Почта России» предложила взимать с участников рынка электронной коммерции 0,5% от оборота в качестве инфраструктурного платежа.

Таким образом оператор планирует поддержать работу сети отделений, пишет «Интерфакс». Часть отделений на данный момент работает в убыток, отметили в «Почте России».

Данная мера будет касаться только крупных предприятий рынка с годовой выручкой более миллиарда рублей, отметил гендиректор оператора Михаил Волков. Соответствующие законопроекты уже подготовлены, сообщил изданию источник, знакомый с инициативой.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести обязательную верификацию пользователей маркетплейсов, соцсетей и других платформ. По словам парламентария, это необходимо для профилактики преступности.
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