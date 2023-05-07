Гладков: частный дом в селе Сподарюшено Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрелов сильные повреждения получило одно частное домовладение: была разрушена стена, посечена осколками крыша, выбиты окна. Также повреждены линии электропередач и газопровод.
В результате обстрела никто не пострадал. Сейчас на месте работает глава округа Геннадий Бондарев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее сообщалось, что белгородские власти решили отказаться от проведения выпускного бала школьников в 2023 году из-за напряженной обстановки на границе.