Холдинг инвестора Баффета увеличил свою прибыль почти на 13% за счет страхового бизнеса

Операционная прибыль конгломерата из США Berkshire Hathaway, который принадлежит инвестору Уоррену Баффету, увеличилась по итогам первого квартала 2023 года на 12,6%. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Основную часть прибыли объединения принес страховой бизнес. Его совокупный доход составил 2,88 миллиарда долларов в сравнении с 1,34 миллиарда за тот же период годом ранее.
Входящий в конгломерат Berkshire Hathaway автостраховщик Geico впервые за несколько провальных кварталов заработал 703 миллиона долларов. В первую очередь, этому поспособствовали высокие премии, полученные от клиентов и низкие затраты на рекламу.
Чистая прибыль холдинга также увеличилась в 6,3 раза. Немалую роль в этом сыграли акции компании Apple и крупной финансовой организации Bank of America, чьи ценные бумаги находятся в активах конгломерата.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что более 2000 банков из США оказались неплатежеспособными. Отмечается, что рыночная цена данных организаций оказалась ниже заявленной балансовой стоимости в 2 триллиона долларов.