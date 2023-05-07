Главный тренер «Ференцвароша» Черчесов высказался об интересе венгерского клуба к игроку «Зенита» Кузяеву

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал интерес клуба к российскому полузащитнику Далеру Кузяеву. В настоящее время спортсмен выступает за петербургский «Зенит».
Наставник напомнил, что срок действия контракта между футболистом и «сине-бело-голубыми» подходит к концу. На этом фоне турецкие команды начали изучать возможность пригласить 30-летнего хавбека в свой чемпионат, что привлекло внимание других клубов.
«Естественно он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь», — отметил Черчесов в интервью для портала «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что планирует созвониться с Кузяевым после следующего матча «Зенита». В воскресенье, 7 мая, команда сыграет против московского «Спартака» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.
Ранее мадридский «Реал» выиграл национальный чемпионат Испании по футболу. Это произошла впервые с 2014 года.