В Соединенных Штатах Америки считают, что конфликт на Украине может закончиться только в том случае, если удастся убедить Москву и Киев в его высокой стоимости. Об этом сообщает издание 19FortyFive.
Журналисты отмечают, что после завершения конфронтации одна из сторон может вновь попытаться возобновить противостояние для достижения собственных целей. Такого поворота событий следует избежать.
«Единственный способ предотвратить боевые действия — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим», — пишут авторы.
Ранее украинские чиновники пытались снизить ожидания Запада от своего контрнаступления, так как у них нет уверенности, что получится добиться обещанных результатов.