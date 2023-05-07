На Урале опасаются распространения огня после пожара на пороховых складах в Первомайске

Пожар в уральском поселке Первомайский, где загорелись склады с порохом, угрожает селам Липовское и Колташ. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Свердловской области Иван Карташов.
Тушение пожара продолжается. По его словам, на складских помещениях огонь был ликвидирован. Сейчас работа ведется в лесах и вокруг них. Огонь надвигается в сторону сел Колташи и Липовское.
Лесоохрана и Уральская авиабаза занимаются тушением пожаров. В городе Реже отмечается сильное задымление.
По последним данным, лесные пожары в Свердловской области распространились более чем на 33 тысячи гектаров. Больше всего пострадал Режевский городской округ.
Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Свердловской области привлекли специальную авиацию.