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На Урале опасаются распространения огня после пожара на пороховых складах в Первомайске

Происшествия
На Урале опасаются распространения огня после пожара на пороховых складах в Первомайске

Пожар в уральском поселке Первомайский, где загорелись склады с порохом, угрожает селам Липовское и Колташ. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Свердловской области Иван Карташов.

Тушение пожара продолжается. По его словам, на складских помещениях огонь был ликвидирован. Сейчас работа ведется в лесах и вокруг них. Огонь надвигается в сторону сел Колташи и Липовское.

Лесоохрана и Уральская авиабаза занимаются тушением пожаров. В городе Реже отмечается сильное задымление.

По последним данным, лесные пожары в Свердловской области распространились более чем на 33 тысячи гектаров. Больше всего пострадал Режевский городской округ.

Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Свердловской области привлекли специальную авиацию.
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