В Херсонской и Запорожской областях восстановят старые спортивные объекты и построят десять новых

В Запорожской и Херсонской областях планируется масштабное восстановление спортивных объектов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, в регионах будут восстановлены десять спортивных объектов. Также планируется строительство не менее десяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов, ориентированных на разные виды спорта.
В ходе рабочей поездки Чернышенко встретился с руководителем спортивной школы. Политик передал спортсменам сертификат на закупку экипировки для участников соревнований.
Ранее вице-премьер прокомментировал условия Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России. По словам политика, МОК пытается склонить россиян к предательству родины.