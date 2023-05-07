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В Херсонской и Запорожской областях восстановят старые спортивные объекты и построят десять новых

Общество
В Херсонской и Запорожской областях восстановят старые спортивные объекты и построят десять новых

В Запорожской и Херсонской областях планируется масштабное восстановление спортивных объектов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, в регионах будут восстановлены десять спортивных объектов. Также планируется строительство не менее десяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов, ориентированных на разные виды спорта.

В ходе рабочей поездки Чернышенко встретился с руководителем спортивной школы. Политик передал спортсменам сертификат на закупку экипировки для участников соревнований.

Ранее вице-премьер прокомментировал условия Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России. По словам политика, МОК пытается склонить россиян к предательству родины.
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