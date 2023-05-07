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За ночь ВСУ 34 раза обстреляли территорию ДНР

Происшествия
За ночь ВСУ 34 раза обстреляли территорию ДНР

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) привел статистику обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины за ночь 7 мая.

Украинские формирования совершили атаки по трем направлениям: донецкое — 22 обстрела из артиллерии калибром 155 мм, горловское — 3 обстрела из артиллерии 152 мм.

Макеевку ВСУ обстреляли 6 раз из артиллерии 155 мм. Всего было выпущено по территории ДНР 34 снаряда.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ. В результате артиллерийского залпа погиб мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что обстрел настиг его на улице Кирова.
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