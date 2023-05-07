За ночь ВСУ 34 раза обстреляли территорию ДНР

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ. В результате артиллерийского залпа погиб мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что обстрел настиг его на улице Кирова.