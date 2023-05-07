За ночь ВСУ 34 раза обстреляли территорию ДНР

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) привел статистику обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины за ночь 7 мая.
Украинские формирования совершили атаки по трем направлениям: донецкое — 22 обстрела из артиллерии калибром 155 мм, горловское — 3 обстрела из артиллерии 152 мм.
Макеевку ВСУ обстреляли 6 раз из артиллерии 155 мм. Всего было выпущено по территории ДНР 34 снаряда.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ. В результате артиллерийского залпа погиб мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что обстрел настиг его на улице Кирова.