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Губернатор Нижегородской области Никитин подтвердил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна

Общество
Губернатор Нижегородской области Никитин подтвердил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что пережившего покушение Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

В заявлении указано, что врачи оценивают состояние писателя как стабильное. Сейчас автор книг находится в сознании и бодром расположении духа, подчеркнул он.

«Все хорошо, дай Бог здоровья!» — в конце добавил Никитин.

Накануне автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался недалеко от города Бор Нижегородской области. В результате погиб один из его близких соратников Александр Шубин, а сам писатель получил серьезные ранения.

В больнице автора книг успешно прооперировали, после чего ввели в медикаментозную кому. Таким образом медики ускорили процесс восстановления пострадавшего, ранее рассказал Никитин.
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