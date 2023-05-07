Губернатор Нижегородской области Никитин подтвердил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что пережившего покушение Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.
В заявлении указано, что врачи оценивают состояние писателя как стабильное. Сейчас автор книг находится в сознании и бодром расположении духа, подчеркнул он.
«Все хорошо, дай Бог здоровья!» — в конце добавил Никитин.
Накануне автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался недалеко от города Бор Нижегородской области. В результате погиб один из его близких соратников Александр Шубин, а сам писатель получил серьезные ранения.
В больнице автора книг успешно прооперировали, после чего ввели в медикаментозную кому. Таким образом медики ускорили процесс восстановления пострадавшего, ранее рассказал Никитин.