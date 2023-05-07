Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В городе Никополе Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов

Происшествия
В городе Никополе Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов

Три газопровода и другие объекты инфраструктуры города Никополя Днепропетровской области получили повреждения при ночных взрывах. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в региональном центре. Пресс-секретарь украинских сил группировки «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области.

Лысак заявил, что повреждения получили линия электропередачи, 14 солнечных панели и три газопровода. Он не уточнил, насколько повреждения сильные.

Сейчас воздушная тревога сохраняется в нескольких областях Украины. Поступали сообщения о взрывах в Сумской области.

Ранее украинская сторона заявила о поражении крылатыми ракетами ВС РФ промышленного цеха в Николаевской области.
Украина никополь днепропетровская область
Военкоры ФАН