В городе Никополе Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов

Три газопровода и другие объекты инфраструктуры города Никополя Днепропетровской области получили повреждения при ночных взрывах. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в региональном центре. Пресс-секретарь украинских сил группировки «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области.
Лысак заявил, что повреждения получили линия электропередачи, 14 солнечных панели и три газопровода. Он не уточнил, насколько повреждения сильные.
Сейчас воздушная тревога сохраняется в нескольких областях Украины. Поступали сообщения о взрывах в Сумской области.
Ранее украинская сторона заявила о поражении крылатыми ракетами ВС РФ промышленного цеха в Николаевской области.