Мэр Донецка Кулемзин: поселки Кременец и Александровка обесточены из-за обстрелов ВСУ

Жители двух населенных пунктов в ДНР остались без света в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Обесточенными оказались поселки Александровка и Кременец, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
В ночь на воскресенье бойцы ВСУ выпустили по территории республики 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров. В результате были повреждены 19 трансформаторных подстанций в Петровском районе, отметил политик.
«Без электроэнергии 1 900 абонентов пгт. Александровка и села Кременец», — говорится в заявлении мэра, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России намерен провести расследование в отношении украинских националистов. Речь идет об участниках обстрела жилых домов в городе Рубежное, расположенном в Луганской Народной Республике.