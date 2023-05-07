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Писателя Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна

Общество
Писателя Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна

Писатель Захар Прилепин, пострадавший при взрыве автомобиля в Нижегородской области, был успешно выведен из медикаментозного сна, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Как отметили в пресс-службе, Прилепин находится в сознании и чувствует себя хорошо. Его здоровью ничего не угрожает.

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Передавал спасибо всей родне», — сказала Кондакова.

Ранее сотрудники полиции Нижегородской области рассказали о задержании подозреваемого в причастности к покушению на автора книг Захара Прилепина. У подозреваемого при себе было три паспорта, один из которых украинский.
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