Врач Джордано перечислил наиболее эффективные упражнения для укрепления ног

Доктор выделил приседания, в том числе на одной ноге. Еще полезны выпады, которые смогут укрепить сразу несколько групп мышц. Затем идут становая тяга и шаги наверх. Благодаря этим упражнениям, отмечает Джордано, можно усовершенствовать баланс, устойчивость и общую силу ног.