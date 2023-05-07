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Врач Джордано перечислил наиболее эффективные упражнения для укрепления ног

Общество
Врач Джордано перечислил наиболее эффективные упражнения для укрепления ног

Физиотерапевт Дэниел Джордано рассказал об эффективных упражнениях для ног, которые помогут укрепить их, а также улучшить общую силу. Об этом говорится в статье Forbes Health.

Доктор выделил приседания, в том числе на одной ноге. Еще полезны выпады, которые смогут укрепить сразу несколько групп мышц. Затем идут становая тяга и шаги наверх. Благодаря этим упражнениям, отмечает Джордано, можно усовершенствовать баланс, устойчивость и общую силу ног.

Также в перечень вошли подъем на носочки, ягодичный мост, прыжки на возвышенность и болгарские сплит-приседания.

Физиотерапевт добавил, что тренировать ноги необходимо два-три раза в неделю, с перерывом в один день между занятиями. Для начала подойдут упражнения с собственным весом, далее можно включать в процесс утяжелители.

Ранее были названы десять упражнений, которые сжигают калории лучше бега.
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