Врач Джордано перечислил наиболее эффективные упражнения для укрепления ног

Физиотерапевт Дэниел Джордано рассказал об эффективных упражнениях для ног, которые помогут укрепить их, а также улучшить общую силу. Об этом говорится в статье Forbes Health.
Доктор выделил приседания, в том числе на одной ноге. Еще полезны выпады, которые смогут укрепить сразу несколько групп мышц. Затем идут становая тяга и шаги наверх. Благодаря этим упражнениям, отмечает Джордано, можно усовершенствовать баланс, устойчивость и общую силу ног.
Также в перечень вошли подъем на носочки, ягодичный мост, прыжки на возвышенность и болгарские сплит-приседания.
Физиотерапевт добавил, что тренировать ноги необходимо два-три раза в неделю, с перерывом в один день между занятиями. Для начала подойдут упражнения с собственным весом, далее можно включать в процесс утяжелители.
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