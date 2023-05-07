Российские бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили объекты ВСУ в Николаеве

Бомбардировщики Ту-22М3 Вооруженных сил России ударили крылатыми ракетами по объектам украинских боевиков в Николаеве.
По данным журналистов, авиация уничтожила пункт размещения военной техники ВСУ. Там хранилось переданное киевскому режиму западное вооружение. Для отвлечения украинской ПВО, российскими силами были предварительно запущены ударные дроны.
ВС России также поразили зенитные ракетные комплексы ВСУ. На военных объектах украинских боевиков в Николаеве прогремело несколько взрывов, передает «Военное обозрение».
Вместе с тем, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о ликвидации четырех бойцов разведывательной группы ВСУ к югу от Новомихайловки на Южно-Донецком направлении ВС России.
Российские силы ранее нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Подробности приводит «Ридус».