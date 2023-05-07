Врио губернатора Херсонской области Сальдо рассказал, как продвигается строительство нового города в регионе

Основные объекты, возведенные в рамках строительства нового города в Херсонской области, должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Как напомнил чиновник, создать населенный пункт на Арабатской стрелке поручил президент России Владимир Путин. При этом он добавил, что реализация данной инициативы находится на его личном контроле.
«Ведутся проектно-изыскательские работы, а на большинстве объектов уже и строительные. Этим частные компании занимаются, желающих поучаствовать много», — отметил Сальдо в беседе с изданием ТАСС.
Он добавил, что основа для города будет готова уже в ближайшее время. Власти и проектировщики рассчитывают учесть при возведении зданий «самые современные строительные нормы» и придать населенному пункту свою «изюминку».
Ранее врио губернатора предупредил, что в Херсонской области не будут проводиться торжественные мероприятия по случаю 9 Мая. Местные власти приняли данное решение из соображений безопасности, пояснил чиновник.