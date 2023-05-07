СК России проведет расследование по факту обстрела украинскими боевиками жилых домов в Рубежном в ЛНР

Очередное преступление украинских боевиков против мирного населения Луганской Народной Республики будет расследовать Следственный комитет России, сообщила в воскресение пресс-служба ведомства.
«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное Луганской Народной Республики с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
По данным следственного комитета по городу Рубежное ВСУ совершили четыре ракетных удара. Три жилых дома были повреждены. СК проведет проверку и даст правовую оценку произошедшему.
Ранее сообщалось, что две женщины в Петровском районе Донецка стали жертвами обстрела ВСУ.