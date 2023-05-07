В Японии во время землетрясений погиб один человек и еще 33 были ранены

Разрушительные результаты стихийного бедствия фиксируют местные власти после землетрясения, произошедшего в пятницу. Множество зданий были повреждены. Подземные толчки привели к перебоям с водой, которые в настоящее время почти полностью удалось устранить. Были ранены 33 человека, один человек погиб.