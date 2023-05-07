В Японии во время землетрясений погиб один человек и еще 33 были ранены

Землетрясение магнитудой 6,3 произошедшее в префектуре Исикава в Японии унесло жизнь одного человека. Еще 33 человека получили ранения, сообщает NHK.
Разрушительные результаты стихийного бедствия фиксируют местные власти после землетрясения, произошедшего в пятницу. Множество зданий были повреждены. Подземные толчки привели к перебоям с водой, которые в настоящее время почти полностью удалось устранить. Были ранены 33 человека, один человек погиб.
Все еще продолжаются афтершоковые толчки после землетрясения. Их уже насчитано 45. Самый сильный повторный толчок с магнитудой 5,8 был зафиксирован в первый день.
Ранее сообщалось, что в префектуре Хоккайдо в Японии в субботу, 6 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,9.