Актриса Кристина Асмус рассказала, почему ей приходится сейчас на всем экономить

Актриса Кристина Асмус уверила всех нетерпеливых, что они с бывшим мужем Гариком Харламовым наконец разъедутся после трех лет совместного сожительства в разводе. Как выяснилось, актриса выполняет обещания быстро. О своем переезде она рассказала в личном блоге.
Артистка опубликовала грустное селфи за столом с крайне скромным обедом. И сопроводила фотографию объяснением. Девушка рассказала, что начинает ремонт и теперь приходиться экономить на всем, даже на еде. Сейчас актриса ищет лучших мастеров и дизайнеров.
Ранее стало известно, что актриса Кристина Асмус язвительно отозвалась о Ксении Собчак.