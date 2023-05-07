Актриса Кристина Асмус рассказала, почему ей приходится сейчас на всем экономить

Актриса Кристина Асмус уверила всех нетерпеливых, что они с бывшим мужем Гариком Харламовым наконец разъедутся после трех лет совместного сожительства в разводе. Как выяснилось, актриса выполняет обещания быстро. О своем переезде она рассказала в личном блоге.