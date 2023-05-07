Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Съемки сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов

Общество
Съемки сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов

Съемки последнего сезона культового сериала «Очень странные дела» были отложены на неопределенный срок из-за бунта сценаристов США. Об этом сообщили создатели шоу в своем блоге в Twitter.

Они отметили, что в процессе производства крупных шоу сценарий постоянно меняется, поэтому даже начало съемок на сегодняшний день не имеет смысла.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи», — сообщили создатели сериала братья Даффер.

На данный момент съемки запланированы в июне. В начале сценаристы Голливуда приняли решиение устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат.

Ранее стало известно, что знаменитый сериал «Спасатели Малибу» перезапустят на стриминговом сервисе.
сериал кино забастовка
Военкоры ФАН