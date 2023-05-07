Впервые за девять лет Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Россия впервые за 8 лет вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Всемирного банка и национальной статистической службы, страна произвела товаров и услуг на сумму 2,3 трлн долларов.
Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов.
В 2021 году страна была на одиннадцатом месте.
Ранее экономист Артем Голубев объяснил, почему, несмотря на санкции, экономика России избегает рецессии.