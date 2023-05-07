Отец Меган Маркл поддержал решение дочери пропустить коронацию Карла III

Герцогиня пропустила коронацию своего тестя. Вместо этого она «скромно» отметила четырехлетие своего сына Арчи. Принц Гарри, в свою очередь, посетил долгожданный праздник отца, пробыв в Великобритании чуть больше суток, а после вернулся в Калифорнию, чтобы воссоединиться с семьей.