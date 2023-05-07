Отец Меган Маркл поддержал решение дочери пропустить коронацию Карла III

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл прокомментировал ее отсутствие на коронации короля Великобритании Карла III. Он заявил, что отсутствие его дочери на праздновании британского монаршества к лучшему, учитывая сложные отношения между четой Меган и Гарри и королевской семьей, пишет Daily Mail.
Герцогиня пропустила коронацию своего тестя. Вместо этого она «скромно» отметила четырехлетие своего сына Арчи. Принц Гарри, в свою очередь, посетил долгожданный праздник отца, пробыв в Великобритании чуть больше суток, а после вернулся в Калифорнию, чтобы воссоединиться с семьей.
Отец бывшей актрисы Томас, наблюдавший за коронацией онлайн, поддержал свою дочь в решении пропустить торжество. При этом он отметил, что было приятно наблюдать «как добрые люди Британии приветствуют своих новых короля и королеву».
Ранее сообщалось, что Гарри не смог приблизиться к своим родственникам. В Лондоне семья монархов оказала ему холодный прием.