Экоактивисты в Риме вылили в Фонтан четырех рек черную краску на основе древесного угля

Экоактивисты движения «Последнее поколение» в итальянской столице вылили черную краску на основе древесного угля в Фонтан четырех рек. Об этом пишет NOVA.
Такими действиями экоактивисты показывают, что выступают против использования ископаемого топлива, так как оно увеличивает температуру на поверхности Земли.
«Наше будущее такое же черное, как эта вода: без воды нет жизни, а с повышением температуры мы подвержены засухе», — прокомментировал защитник экологии.
Позже активистов задержали полицейские.
Ранее сообщалось, что в Италии создали антикризисный совет из-за скачка цен на макароны.