Российский актер Александр Новиков рассказал, как доверился каскадерам на съемках

В Москве прошла премьера фильма «Помилование». Главную роль в нем сыграл 18-летний актер Александр Новиков.
Как рассказал Александр, действие данного фильма происходит летом 1942 года, накануне Сталинградской битвы. Герой молодого человека, сержант Любомир Зух, ночью уходит из части в прифронтовой зоне, чтобы попрощаться с любимой девушкой. Развязку истории юный актер предлагает увидеть в кинотеатре.
Молодой человек сообщил, что самой сложной для него стала финальная сцена с взрывом. Александр признался, что полностью доверял каскадеру и пиротехнике. Фильм был выпущен на большой экран 4 мая.
Ранее стало известно, что в рамках празднования Дня города Перми пройдет первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации.